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’da ası pasaportu yaza kadar hazır olacak

Avrupa’da ası pasaportu yaza kadar hazır olacak

27.2.2021

AVRUPA Birliği (AB) korona virüse karşı aşı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek "aşı sertifikası" üzerinde çalışıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid- 19 krizinin ele alındığı AB Liderler Zirvesi'nin ilk günkü toplantısının bitiminde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basın toplantısı düzenledi.

'HIZLI DAVRANMALILAR'

VON der Leyen, aşı sertifikası meselesinin detaylıca ele alındığını, böyle bir belgenin ne için kullanılacağının "her ülkenin kendisinin alacağı siyasi bir karar" olduğunu vurguladı. Sertifikanın kişilere ait aşılama bilgisi dışında negatif PCR testi sonucu, Kovid-19 geçirip antikor oluşturup oluşturmadığı gibi bilgileri de içereceğini kaydeden von der Leyen, "Yaza kadar bu tür bir sertifika uygulamaya sokmak istiyorsak üye ülkeler ilkeler ve kullanılacak teknoloji üzerindeki mutabakattan ziyade bunun sağlık ve sınır kontrol sistemlerine dağıtımında hızlı davranmalı" diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de önceliklerinin AB ülkelerinde aşılamaların hızlandırılması olduğuna dikkati çekerek, ilaç şirketlerinin aşı anlaşmalarındaki taahhütlerine uyması gerektiğini belirtti.

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