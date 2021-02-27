Bodrum’da sahil ve parklar kapatıldı

MUĞLA Bodrum'da, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüsü tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı.

Kararın ardından, gözde tatil beldesi Kumbahçe sahiline inen tüm yollara bant çekilerek uyarı yazıları asıldı. Kurallara uymayanlar hakkında ise idari işlem yapılacağı belirtildi. Muğla'da turizm sezonu öncesi hedef, vaka sayısını sıfıra indirmek.

■ FERDİ YAVUZ