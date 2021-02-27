Ege turuncu oldu! İlk hedef sarı kategori

Türkiye'de yaklaşık 1 yıldır günlük hayatı ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını ile mücadelede normalleşme adımları konuşulmaya başlandı. Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü salgınla mücadele konusunda il bazında hareket edileceğinin açıklanmasının ardından, gözler normalleşme adımları ile ilgili kriterlere çevrildi.

HER HAFTA YENİLENECEK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bu konudaki çalışmalarını sürdürürken, il bazında vaka sayıları da büyük önem kazandı. Kafe ve restoranların açılması, sokağa çıkma kısıtlamaları ve yaş gruplarına göre kısıtlamaların kaldırılmasında en önemli kriter, illerin 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayıları olacak. Her hafta yenilenecek olan tabloda son duruma göre aralarında Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize, Adıyaman ve Sakarya'nın da bulunduğu 12 il 'Yüksek Riskli' olan kırmızı kategoride yer alıyor.

DURUM KRİTİK SEVİYEDE

Ege illerinde ise durum kritik. Başta İzmir olmak üzere Balıkesir, Muğla, Aydın ve Manisa da 'Riskli' olarak değerlendirilen turuncu kategoride. Normalleşme adımlarının yavaş yavaş hayata geçirilmesi beklenen ve 'Az Riskli' olan sarı kategoride ise Ege'den Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak yer alıyor. Korona vaka oranlarının düşük olduğu ve riskin en az olduğu mavi kategoride ise Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari var.

"İZMİR 45'İNCİ SIRADA YER ALIYOR"

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, tabloyla ilgili Yeni Asır'a konuştu. İzmir'in Türkiye genelinde 45'inci sırada olduğunu ifade eden Köşger, "İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı toplantının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun değerlendirmesi sonrası normalleşme ile ilgili detaylar ortaya çıkacak" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de İzmir'in kriterlere uyduğunu ve normalleşme sürecinde pandemi nedeniyle kapalı olan işyerlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre tekrar açılmaması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etti.

FATİH ŞENDİL