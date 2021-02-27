  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Emine Erdoğan “İyi ki doğdun” diyerek paylaşmıştı... O fotoğrafın hikayesi

“İyi ki doğdun” diyerek paylaşmıştı... O fotoğrafın hikayesi

Başkan , 67’nci yaşına girerken doğum gününü ilk kutlayan eşi oldu. Başkan Erdoğan’ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Emine Erdoğan, “İyi ki doğdun” diye yazdı. İşte çok konuşulan o fotoğrafın hikayesi.

Emine Erdoğan “İyi ki doğdun” diyerek paylaşmıştı... O fotoğrafın hikayesi

27.02.2021, 09:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021, 09:24

25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece saat 00.01'de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Emine Erdoğan, "İyi ki doğdun" diye yazdı. İlk kez yayınlanan fotoğraf, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı devraldığı 28 Ağustos 2014 tarihinden 2 gün sonra 30 Ağustos günü Çankaya Köşkü'nde çekildi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının çekildiği gün kendisine eşi de eşlik etmişti. Hürriyet'in haberine göre Erdoğan çekim aralarında dinlenirken spontane bir şekilde Emine Erdoğan ile el ele tutuştukları o anı Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar ölümsüzleştirmişti.

Erdoğan dün Kısıklı'daki evinden çıkarken yol üzerindeki bir pastanenin çalışanları da hazırladıkları pastayla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

LİDERLERDEN KUTLAMA
Erdoğan'a doğum günü nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Bosna-Hersek, Ukrayna liderlerinden de tebrik telefonları ve mesajları geldi.

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu AK Parti'den Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi! Başkan Erdoğan 67 yaşında

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emine Erdoğan “İyi ki doğdun” diyerek paylaşmıştı... O fotoğrafın hikayesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.