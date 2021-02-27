Emine Erdoğan “İyi ki doğdun” diyerek paylaşmıştı... O fotoğrafın hikayesi

25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece saat 00.01'de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Emine Erdoğan, "İyi ki doğdun" diye yazdı. İlk kez yayınlanan fotoğraf, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı devraldığı 28 Ağustos 2014 tarihinden 2 gün sonra 30 Ağustos günü Çankaya Köşkü'nde çekildi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının çekildiği gün kendisine eşi de eşlik etmişti. Hürriyet'in haberine göre Erdoğan çekim aralarında dinlenirken spontane bir şekilde Emine Erdoğan ile el ele tutuştukları o anı Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar ölümsüzleştirmişti.

Erdoğan dün Kısıklı'daki evinden çıkarken yol üzerindeki bir pastanenin çalışanları da hazırladıkları pastayla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

LİDERLERDEN KUTLAMA

Erdoğan'a doğum günü nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Bosna-Hersek, Ukrayna liderlerinden de tebrik telefonları ve mesajları geldi.

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu

AK Parti'den Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi!

Başkan Erdoğan 67 yaşında