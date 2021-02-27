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Hava savunmasına Sungur imzası

Hava savunmasına Sungur imzası

27.2.2021

Sungur, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırarak yapılan testlerde hareketli hedeflere karşı etkinliğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN firması tarafından geliştirilen sistemin testlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "ROKETSAN tarafından geliştirilen Sungur Hava Savunma Sistemi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek" ifadelerini kullandı.

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