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Haberler Gündem Kavga sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

sırasında geçirerek hayatını kaybetti

’da iki taraf arasında çıkan esnasında bir kişi geçirerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına altına alındı.

Kavga sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İHA

27.02.2021, 14:17

Olay Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt köyünde alacak verecek konusunda aralarında husumet bulunan C.K. (23) ile D.Ç. (20) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya gençlerin babaları H.K. (43) ile A.Ç. de (46) dahil oldu. Kavga sırasında, kalp rahatsızlığı bulunan A.Ç. bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. C.K. ve H.K'yi gözaltına alan jandarma ekipleri, rahatsızlanan A.Ç'nin üzerindeki ruhsatsız tabanca ve içerisinde 7 mermi bulunan şarjöre el koydu.
Çay Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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