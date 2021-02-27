Korona virüs salgını evlilik sayısını düşürdü

TÜRKİYE'DE evlenen çift sayısı, yeni tip korona virüsün yayılımını azaltmak için nişan, düğün gibi toplu organizasyonlarda kısıtlamaya gidilen 2020'de son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Salgının gölgesinde geçen 2020'de Türkiye'de evlenen çift sayısı 2001'den bu yana ilk defa 500 binin altına düştü.

Evliliklerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik 85 bin 763 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili 30 bin 205 çiftle Ankara, 26 bin 87 çiftle İzmir ve 17 bin 738 çiftle Bursa takip etti. Geçen yıl en az evliliğin yaşandığı il 351 ile Tunceli oldu. Bu ili 425 evlilikle Bayburt, 553 evlilikle Ardahan ve 634 evlilikle Gümüşhane izledi.