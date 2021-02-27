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Haberler Gündem Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Son dakika: vaka sayıları açıklandı

Son dakika haberi... vaka sayıları açıklandı. , son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 193 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. İşte 27 Şubat Cumartesi koronaviüs tablosu...

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
İHA

27.02.2021, 20:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021, 20:43

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 503'e yükseldi.

Toplamda 33 milyon 65 bin 377 test yapıldı. Bugün yapılan 125 bin 716 testten, 9 bin 193 yeni vaka sayısı, 621 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 693 bin 164, bugün iyileşen 8 bin 938 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 565 bin 723'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 187 olduğu açıklandı.

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