“Zeus sunağı Bergama’nındır”

ÜÇ bin yıllık tarihi geçmişiyle dinlerin, bilimin ve medeniyetlerin merkezi olan Bergama'dan koparılarak Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nın öz vatanına dönmesi gerektiğini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Zeus Sunağı 2 bin yıl boyunca Akropol semalarından Bakırçay Ovasını selamlamış, ne yazık ki son 140 yıldır ana yurdundan uzakta kalmıştır" dedi. Zeus Sunağı'nın anavatanına geri getirilmesi için yol haritası belirlemek üzere gerçekleştirilen toplantıda konuşan Koştu, "Bu hasretin son bulmasını UNESCO Dünya Mirası Bergama olarak bekliyoruz ve istiyoruz" dedi.