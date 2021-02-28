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Haberler Gündem Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama!

Bakan Selçuk'tan ile ilgili yeni açıklama!

Milli Eğitim Bakanı , "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Sağlık önceliğimiz" dedi.

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama!

28.02.2021, 14:19

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

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