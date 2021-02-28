Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Vatan, millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur" dedi. Beraberindeki komuta kademesi ile Havelsan'da incelemelerde bulunan Bakan Akar, yetkililerden tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı. Burada yaptığı konuşmada savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar, "Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz parasını ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize vermemekte ısrar ediyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda ciddi sıkıntı var. Çeşitli sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor" diye konuştu.

İLERİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Kritik silah ve sistemlerin Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığıyla doğru orantılı olduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti: "Silahla savaşanla bilgisayarla çalışan bir yazılımcının büyük benzerliği var. Bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için fabrikalar, tasarımcılar, üretimdeki herkesin elini taşın altına koyup çalışması lazım. Hakkımızı, hukukumuzu koruyabilmek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Güçlü ordu demek, insan ve malzeme demek. Savunma sanayi TSK için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bu alanda yerlilik yüzde 70'lere yükseldi. Ancak daha çok yol var. Vatan, millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur. Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihten gelen milli, manevi ve mesleki değerlerine uygun olarak bölge ve dünya barışına katkı vermeye devam ediyor."



TEK ATIŞTA VURDU

BRİFİNGİN ardından Hezarfen Paraşüt Eğitim Simülatörü başta olmak üzere simülatörleri inceleyen Akar, Keskin Nişancı Eğitim Simülatörü'nü bizzat denedi. Kendisinin piyade olduğunu hatırlatarak simülatörün başına geçen Akar, 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu.