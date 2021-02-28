Haiti'nin başkenti Port Au Prince'deki bir hapishanede mahkumların Perşembe günü ayaklanma çıkararak firar ettiği sırada çıkan olaylarda ölü sayısı 25'e yükseldi. 400'den fazla mahkumun kaçtığı sırada hapishane etrafındaki vatandaşlara da saldırdığı, bazılarının yaşamını yitirdiği belirtildi. Kaçanlar arasında Haiti'nin en güçlü çete liderlerinden biri olan Arnel Joseph'in de bulunduğu belirtilmişti. Devlet Başkanı Jovenel Moise olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Halkı sakin kalmaya çağırıyoruz" dedi.
Hapishaneden firarın bilançosu ağırlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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