  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Hapishaneden firarın bilançosu ağırlaştı

Hapishaneden firarın bilançosu ağırlaştı

Hapishaneden firarın bilançosu ağırlaştı

28.2.2021

Haiti'nin başkenti Port Au Prince'deki bir hapishanede mahkumların Perşembe günü ayaklanma çıkararak firar ettiği sırada çıkan olaylarda ölü sayısı 25'e yükseldi. 400'den fazla mahkumun kaçtığı sırada hapishane etrafındaki vatandaşlara da saldırdığı, bazılarının yaşamını yitirdiği belirtildi. Kaçanlar arasında Haiti'nin en güçlü çete liderlerinden biri olan Arnel Joseph'in de bulunduğu belirtilmişti. Devlet Başkanı Jovenel Moise olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Halkı sakin kalmaya çağırıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hapishaneden firarın bilançosu ağırlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.