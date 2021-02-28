Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınması yönündeki kararını veto etti. Ermenistan'da genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde bulunduğu 60 general geçtiğimiz perşembe günü bir muhtıra yayınlayarak hükümetin istifa etmesini istemişti. Paşinyan, yaşananları bir darbe girişimi olarak tanımlayarak destekçilerini sokağa çağırmış, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.
Sarkisyan, Paşinyan’ın talebini veto etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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