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Sarkisyan, Paşinyan’ın talebini veto etti

Sarkisyan, Paşinyan’ın talebini veto etti

28.2.2021

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınması yönündeki kararını veto etti. Ermenistan'da genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde bulunduğu 60 general geçtiğimiz perşembe günü bir muhtıra yayınlayarak hükümetin istifa etmesini istemişti. Paşinyan, yaşananları bir darbe girişimi olarak tanımlayarak destekçilerini sokağa çağırmış, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

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