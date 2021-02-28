Şentop, Erbakan’ın kabrini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10'uncu yıldönümü dolayısıyla kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Şentop, "Özellikle milli görüş siyaseti yapmanın çok zor olduğu, 28 Şubat süreci gibi bir zamanda bunu başarıyla taşımış ve Türkiye'yi bugünlere getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır. Vefatının 10'uncu yıl dönümü. Bu münasebetle bir kere daha anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.