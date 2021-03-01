İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu.
Haftalık verilere göre Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.Ege Bölgesi de yüksek riskli iller arasında yer aldı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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