Kontrollü normalleşme başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de bir araya geldi.

Normalleşme takviminin masaya yatırıldığı kritik toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir sunumla Bilim Kurulu'nun önerilerini anlattı. 3,5 saat süren ve normalleşme adımlarının detaylı olarak değerlendirildiği toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan, şunları söyledi:



28 ŞUBAT SANDIĞA GÖMÜLDÜ

Siyasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri olan 28 Şubat'ın yıldönümünü geride bıraktık. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milletin iradesini hedef alan bir darbe girişimidir. Sandıkla iktidara gelmiş hükümet, bir kısım medyanın, sermayenin içinde yer aldığı kirli senaryolarla istifaya zorlanmıştır. Onbinlerce insan inançlarından dolayı hukuksuzluğa maruz kalmıştır.

Dereceyle çıktığı sahneden ağzı kapatılarak susturulan genç kızlar, kimliğindeki fotoğraf nedeniyle kanser tedavisi göremeyen nineler, 28 Şubat'ta garabet görenlerden birkaçıdır. Ne milletimiz, ne de üniversite kapılarında gözyaşı döken evlatlarımız, bu kirli zihniyetin yaptıklarını asla affetmeyecek. Attıkları manşetlerle, yazdıkları iğrenç yazılarla darbe şakşakçılığı yapanlar, alınlarındaki o kara lekeyi asla silemeyecektir.

Milletimiz 28 Şubat zihniyetini sandığa gömmüştür.

15 Temmuz gecesi yaşananlar ise milletimizi istikbalini koruma kararlılığı göstermiştir.



SİVİL ANAYASA ÇAĞRISI

Milletimizle sırt sırta vererek, meydanı eski karanlık Türkiye'ye döndürmek isteyenlere bırakmayacağımızı gösterdik. Cumhur İttifakı çatısı altında hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tarihin en büyük reformunu ülkemize kazandırdık.

Bu kazanımları perçinlemek için çalışmaları sürdürüyoruz.

Yeni ve sivil anayasa teklifini tüm platformlarla tartışmaya açıyoruz.

İnşallah bu sefer başaracağız.

Korkularla, önyargılarla hareket edersek ne tarih ne de millet bizi affeder. Gelin ülkemizi darbe anayasalarına mahkumiyet utancından kurtaralım. Gelin cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasa ile karşılayalım.

Cumhur İttifakı olarak sivil Anayasa konusunda kararlıyız. Türkiye sağlık hizmetleri, önleyici tedbirler bakımından herkesin örnek aldığı bir ülke konumunda.



YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Bugün 9 milyon aşılamayla dünyada ilk 5 ülke arasındayız.

Salgının seyrine göre halkımızın her bir ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.

Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor.

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdık.

81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenleme yapılacak.

Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme sürecine göre karar verilecek. Salgının artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek.



NORMALLEŞMENİN KURALLARI ŞÖYLE:

● Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

● Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürecek.

● Ülke genelinde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim başlayacak.

● Düşük ve orta riskli bölgelerde ilaveten ortaokul ve liseler dahil diğer kademelerde de yüz yüze eğitim başlayacaktır.

● Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

● Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

● Düşük riskli illerde halı saha ve havuz gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecekler.

● Sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için orta ve düşük riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli yerlerde ise sokağa çıkma süreleri arttırılacaktır.

● Sivil toplum kuruluşları, kooperatifler vb kuruluşların toplantıları düşük, orta, yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.



'TÜRKİYE SALGIN SONRASI YÜKSELEN YILDIZ OLACAK'

İNSAN hakları eylem planıyla ekonomi alanında hayata geçirilecek reformun hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Çözüm odaklı bir yaklaşımla üzerine gideceğimiz alanları öncelikli hale getirdik. Biz kısa mesafe değil, maraton koşucusuyuz. Farkımız bu. Bu anlayışla hazırladığımız reformları, kararlılıkla açıklayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, inşallah salgın sonrası dönemin dünyada yükselen yıldızı olacaktır. Riskleri en aza indirecek, fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Mali disiplin bizim olmazsa olmazımızdır. Bütçe açığı ve borç stokunda Türkiye çoğu ülkeye göre oldukça iyi durumda. Mali disiplin tam olarak bu demektir. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi hususunda yeni politikaları hayata geçiriyoruz."



'AMAÇ BÜYÜMENİN TÜM KESİMLERE ULAŞMASI'

BUGÜN hala aşıya ulaşamayan 100'ün üstünde ülke bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye süreci başarılı yürütüyor. 2020 büyüme oranı izlediğimiz politikanın somut örneğidir. Hindistan %8, Japonya %4.8 oranında Amerika %3,5 oranında küçüldü. Bizim ihracatımız yüzde 9.6 artışla 16 milyarı aşmıştır. Gelişmeler ihracattaki artışın süreceğine işaret ediyor. Elbette bizim için önemli olan ekonomik büyümenin tüm kesimlere ulaşması ve büyüme ile birlikte istihdamın kalıcı olmasıdır. Hedefimiz her bir vatandaşımıza dokunacak, sağlık ve istikrarlı büyümenin orta ve uzun vadede sürmesidir. Bu hedefe giden yol fiyat istikrarından geçiyor. Bir ekonominin yapısal gücü ne kadar yüksekse şoklara karşı direnci de o kadar artar. Bu tip küresel dalgalanmalar ne ilktir ne de son olacaktır. Bizim için önemli olan bu tip risklere karşı sağlam, ekonomik işleyişi tesis etmektir" dedi.



İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI BUGÜN AÇIKLANIYOR

BAŞKAN Erdoğan, 2021'i ekonomi, yargı, insan hakları ve demokrasi alanında atılacak adımlar için "reform yılı" ilan etmişti. Bu kapsamda ilk adım bugün atılacak. Erdoğan, 11 ilke ve 9 amaçtan oluşan, "özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaşacak. Birkaç hafta içinde de ekonomik reform paketi ile ilgili detaylar kamuoyuna açıklanacak.



ERDOĞAN, İnsan Hakları Eylem Planı'nı bugün saat 13.30'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek programla ile açıklayacak. Açıklamaya siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yüksek yargı başkanları, Kabine üyeleri, gayrimüslim cemaat temsilcileri, büyükelçiler ile BM, AB, Avrupa Konseyi, AİHM temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, rektörler, dekanlar, akademisyenler, hukukçular ve gazeteciler çağrıldı. Plan, 2023 yılında 100'üncü yıldönümü kutlayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temel politika belgesi olacak. 11 temel ilke ve 9 hedeften oluşacak plan aynı zamanda yeni ve sivil anayasa için de milat olarak kabul ediliyor.

Ege Bölgesi de yüksek riskli iller arasında yer aldı

Son dakika: Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı! İşte normalleşme adımları