MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

Buna göre, 15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.

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Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

Buna göre, bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki 1. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil, 3. sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, 4. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi yüz yüze yapılacak.

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Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak.

Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze ve 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

8. SINIFLARDAKİ UYGULAMANIN DETAYLARI

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8. sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Bu sınıflarda haftada 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, 22 ders saati yüz yüze eğitim durumunda Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yapılacak.

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda haftada 14 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Türkçe, matematik, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve Kur'an-ı Kerim, 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda aynı dersler yüz yüze olacak.

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Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimler aralıksız ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak.

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDAKİ UYGULAMALAR

Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak şekilde haftada 5 gün ve günde 6 ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) de programları dahilinde yüz yüze eğitim yapacak. BİLSEM idareleri, velisi tarafından yüz yüze eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla destek eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilecek.

Bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacak. Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinlikler uzaktan eğitim yoluyla işlenecek. Uzaktan eğitim yoluyla işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal'da yer alan içeriklerden yararlanılacak.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.