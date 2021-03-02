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Haberler Gündem Myanmar’da darbe karşıtı gösteriler kana bulandı

Myanmar’da darbe karşıtı gösteriler kana bulandı

Myanmar’da darbe karşıtı gösteriler kana bulandı

2.3.2021

MYANMAR'DA 1 Şubat'ta askeri cuntanın yönetime el koymasının ardından gerçekleştirilen darbe karşıtı gösterilerde Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago ve Pokokku kentlerinde kalabalığa gerçek mermilerle ateş açıldı. Müdahaleler nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti. Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından yönetime el koymuştu. Dışişleri Bakanlığı tarafından, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımı şiddetle kınandı. Yapılan açıklamada, ülkedeki gelişmelerin kaygıyla izlendiği belirtildi.

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