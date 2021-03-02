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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: sayısını açıkladı

Son dakika haberi... 'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 892 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

02.03.2021, 20:07 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021, 20:20

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1227 oldu, 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 892 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 227 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu

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