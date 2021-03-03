Bakan Soylu: 'Kontrollü Normalleşme' döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildi

Bakan Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla "Kontrollü Normalleşme" dönemini değerlendirdiklerini belirtti.

"Kontrollü Normalleşme' döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz." ifadesini kullanan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz."