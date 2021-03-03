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Haberler Gündem Son dakika: Bakanlıktan 81 ile yeni genelge!

Son dakika: Bakanlıktan 81 ile yeni genelge!

Son dakika haberi..., ''nin talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.' açıklamasında bulundu.

Son dakika: Bakanlıktan 81 ile yeni genelge!

03.03.2021, 13:21 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021, 13:28

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu'nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.

Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

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