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Son dakika: Başkan Erdoğan Başkanı Şentop'u kabul etti

Son dakika haberine göre...Başkan , Başkanı ile bir araya geldi. Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
DHA

03.03.2021, 14:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021, 14:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Şentop ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

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