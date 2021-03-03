Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Şentop ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Son dakika haberine göre...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
03.03.2021, 14:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021, 14:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Şentop ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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