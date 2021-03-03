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Haberler Gündem Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Riskli iller için yeni kararlar alınacak mı?

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Riskli iller için yeni kararlar alınacak mı?

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Riskli iller için yeni kararlar alınacak mı?

03.03.2021, 09:31 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021, 09:35

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında riskli grupta yer alan iller için Bilim Kurulu toplantısından yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

'15 GÜNLÜK TAM KAPANMA OLMALI'
KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın da, koronavirüsün kuluçka dönemi olduğunu hatırlatarak, nüfus oranlı en yüksek rakamlara sahip şehirlerden Samsun ile Rize arasında bölgesel olarak özel tedbirler uygulanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Bunun yapılmaması durumunda Türkiye'yi de riske edebileceğini göz önünde bulundurmak lazım. İnsanlar niçin maske, mesafe ve hijyen davranışlarına uyacak davranışlarda bulunmuyor ve buna en büyük etki eden parametreler ne ise ortaya koymak gerekiyor. Şehirlerimizde bilinen mutasyonlar var ama bilinmeyenin varlığının da analizlerinin yapılması lazım. Karadeniz bölgesi için 'epidemiyolojik' verilerle analize ihtiyaç var. Bölgedeki bu durumun devamı veya bunu kırmanın mutlaka bir yolunun bulunması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi olarak en azından 15 günlük tam kapanmayı önermek istiyorum" diye konuştu.

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