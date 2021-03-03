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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi... 'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 191 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

03.03.2021, 19:13 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021, 19:25

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1224 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 191 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 224 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

DÜNÜN TABLOSU

Bilim Kurulu üyesi İlhan uyardı: Vaka sayısı çok artarsa... Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı

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