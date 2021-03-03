Yunanistan'da şiddetli deprem

Son dakika... AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre, Yunanistan'da merkez üssü Larisa olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.16'da meydana gelen depremin derinliği ise 3 kilometre olarak açıklandı.

Atina'ya 400 kilometre mesafede olan Larisa'daki depremin Yunanistan'ın Başkent'inde de hissedildiği öğrenildi.

ATİNA 5.9 OLARAK AÇIKLADI

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, "Yunanistan'ın orta kesiminde yer alan Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu.

USGS HARİTASINA GÖRE DEPREM TÜRKİYE KIYILARINDA DA HİSSEDİLDİ

Çanakkale, Gökçeada'ya yaklaşık 300 kilometre mesafede olan Larisa'daki depremin Türkiye'de de hissedildiği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) paylaştığı bir sarsıntı haritasında depremin Türkiye kıyılarını da etkilediği açıkça görülüyor.