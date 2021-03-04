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Son dakika: 'deki skandal ilana soruşturma

Son dakika haberi..., 'nin kentinde Türkiye'yi karalamaya yönelik reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Son dakika: ABD'deki skandal ilana soruşturma

04.03.2021, 15:10

Dün gece New York'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir karalama operasyonu gerçekleştirildi. FETÖ'cülerin organizasyonu ile Mew York'un en kalabalık sokaklarında 'Stop Erdoğan' yazılı ilanlar yayınlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Stop Erdoğan' ilanlarını organize eden şahıslar ile ilgili harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Amerika'nın New York eyaletindeki caddelerde bulunan reklam panolarında yer alan 'STOP TRIPLED IN FEMICIDE ERDOGAN'S TURKEY', '5,000 WOMEN +780 BABIES ARE POLITICAL PRISONERS IN TURKEY' ilanları ile ilgili reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

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