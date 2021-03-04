Yunanistan 6,2 ile sarsıldı: Faylarımız tetiklenebilir!

YUNANİSTAN'IN Larissa kentinde saat 13.16'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan bir kişi çıkarıldı. Deprem, Larissa kentinin 30 kilometre Kuzey batısında kaydedildi. Mesahori köyünde bazı eski evler yıkıldı; kilise ve okulda hasar meydana geldi. Bölge halkı sarsıntının ardından panikle sokağa döküldü. Çok sayıda artçı sarsıntının meydana geldiği belirtiliyor. Sarsıntı; Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'da da hissedildi.

İZMİR FAYLARINI TETİKLEYEBİLİR

YUNANİSTAN'IN Larisa şehrinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgede depremler birbirini tetikleyecek şekilde oluyor. Bizim tarafa doğru geldiğimizde Kuşadası tarafında, Büyük Menderes havzasındaki fayların tabii ki bu depremlerle birlikte tetiklenme olasılıkları var. Aynı zamanda Samos Fayı'nın düşen bloğunda Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar gibi faylarımız var. Bunların da tetiklenme tehlikesi var" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları ifade etti: "İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki deprem, Samos Fayı'ndan kaynaklandı. Bugün meydana gelen deprem de aslında Samos Fayı'nın devamında olan, ona komşu olan faylarda meydana geldi. Bu zonda birden fazla fay var. Birbirlerini tetiklediğini anlıyoruz. Midilli Fayı'nı da aslında bu fay sistemi içerisinde değerlendiriyoruz. Bu bölgede depremler birbirini tetikleyecek şekilde oluyor. Bizim tarafa doğru geldiğimizde Kuşadası tarafında, Büyük Menderes Havzası'ndaki fayların tabii ki bu depremlerle tetiklenme olasılıkları var. Aynı zamanda Samos Fayı'nın düşen bloğunda Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar gibi faylarımız var. Bunların da tetiklenme tehlikesi var."

Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'deki fayların 7.2 büyüklüğünde deprem üretebildiği de kaydetti.