‘Kadınlar ilham kaynağı olacak’

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin güçlü kadınlarını bir araya getiren "'Güçlü Türkiye'nin Güçlü kadınları Zirvesi' medya grubunun Eyüpsultan'daki merkezinde dün gerçekleştirildi. Zirve; Sabah&Daily Sabah Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi, Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başladı. Programa Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan videokonferansla katıldı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk online olarak bağlandı. Programa videomesaj gönderen Emine Erdoğan, zirveye katılan kadınların ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Kadınlar, karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünyanın gidişatı olumlu yönde etkilenecek" dedi. Emine Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Güçlü Türkiye'nin Güçlü kadınları Zirvesi'nde, sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin bunca başarılı kadınını bir araya getiren, Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum. Bu zirvenin, tüm kadınlar için başlı başına, bir ilham kaynağı olacağına inanıyorum. 2023 yılı hedeflerimize ilerlerken, kararlı adımlarımızın gücü de, yine kadınlarımızdan geliyor. Kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki, bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de, büyük katkı sağlayacak."





PEKCAN VE SELÇUK KONUSMA YAPTI

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İşçisinden mühendisine, çalışanından yöneticisine, insan kaynağı olarak kadınlarımızın sağlayacağı katkı, gelişme ve kalkınma yolundaki hedeflerimize ulaşmamızda belirleyici olacaktır" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, kadın girişimciliğinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve desteklenmesini önemsediklerini vurguladı.

ZEYNEL YAMAN - MERVE BİLKAY