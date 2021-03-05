Belediye ve ilçe, müfettişin gelişiyle çalkalanırken CHP'li Başkan Erdoğan'la ilgili şok suçlamalar ortaya çıktı. Müfettişin AK Partili 3 Meclis üyesi Gökhan Turamanlar, Kadir Kaan Biroğul ve Yasemin Aytaç'ın İçişleri Bakanlığı'na iletilmek üzere 12 Kasım 2020'de Karaburun Kaymakamlığı'na ilettiği şikayet dilekçesinde yer alan suçlamalarla ilgili inceleme yapmak üzere ilçeye geldiği belirtildi.



KENDİ KIZINA FAZLA MESAİ

İçişleri Bakanlığı'na iletilen 7 suçlama arasında belediye başkanının kızı Doğa Erdoğan'ın belediyeden 50 saat mesai aldığı, ancak belediyede bu tutarlarda kimseye verilmeyen bu mesainin veya bu kişinin çalışıp çalışmadığının bile belli olmadığı iddiası yer aldı. Şikayetler arasında yine belediyenin meclis üyeleri veya birinci derece yakınlarının işletmelerinden alım yapıldığı da bulunuyor. Bu arada 2019 yılı Aralık ayı itibarı ile personel alımlarında genel bütçenin yasal azami yüzde 40 oranı aşıldığını ve yüzde 55 oranına ulaşıldığını belirten 3 Meclis üyesi, ayrıca doğrudan temin usulünde yasal sınır olan genel bütçenin yüzde 10'unun fazlasıyla aşıldığı da öne sürdü.





"ACİLEN TEFTİŞ YAPILMALI"

3 üye dilekçelerinde, şu ifadeleri kullandı: "Belirtilen hadiseler, örnek mahiyette ve kısıtlı bilgi edinme imkanları kullanılarak elde edilmiştir. Sadece bu hadiselerle bağlı kalınmaksızın, belediyemizde acilen kapsamlı bir teftişin yapılmasının kamu menfaati açısından elzem olduğu değerlendirilmektedir. Basında çıkan ve kulaktan kulağa yayılan haberlerden sonra tüm yöre halkı da aynı kanaattedir. Ancak kapsamlı bir müfettiş incelemesi neticesinde hukuksuzluklar net şekilde gün yüzüne çıkarılacaktır." 3 üye şöyle devam etti: "Bu örneklere bağlı kalınmaksızın, hukuk dışı ve usulsüz işlemler yapan Karaburun Belediye Başkanlığı ile bağlı şirketlerini, yerel halka olan mesuliyetimiz gereği ihbar ederiz. Bahsi geçen hukuksuz işler, zaman aşımına uğrayacak olduğundan, belediye nezdinde ivedilikle özel denetim yaptırılması, gerektiği takdirde lüzumu muhakeme kararı verilerek cezai işlemlere başlanılmasını ve Karaburun Belediye Başkanlığı ve bağlı şirketlerinde acilen ve kapsamlı bir özel denetim yaptırılmasını tensiplerinize arz ederiz."



İŞTE O DİLEKÇEDE YER ALAN 7 İDDİA

1. 2019 yılı Aralık ayı itibarı ile personel alımlarında genel bütçenin yasal azami yüzde 40 oranı aşılmış, yüzde 55 oranını bulmuştur.

2. Belediye işletmelerine mal alımlarında 4734 sayılı KİK'nin 22. maddesi d fıkrasına uyulmadan ve usulsüz olarak yapılan birçok iş ve işlem vardır.

3. Belediye avanslarında, harcama için verilen kalem farklı, para çıkışı yapılan tutar kalemlerinde tutarsızlıklar vardır.

4. Avans gider faturalarında alkol alımı yapıldığı görülmüş olup, bu husus, 3119 numaralı muhasebe fişi ile sabittir.

5. Halihazırda meclis üyesi olan kişi ya da birinci derece yakınlarına ait işletmelerden fatura karşılığı mal ve hizmet alınmıştır.

6. Belediye başkanının kızı olan Doğa Erdoğan'a 3592 numaralı muhasebe fişi ile 50 saat fazla mesai ücreti ödenmiştir.

Bu kişinin çalışıp çalışmadığı, fazla mesai yapıp yapmadığı meçhuldür.

Belediye çalışanları, bu tutarlarda fazla mesai ücreti almamıştır.

7. Doğrudan temin usulünde yasal sınır olan genel bütçenin yüzde 10'u fazlasıyla aşılmıştır.

Erhan GÜLENÇ