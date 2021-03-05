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Türkiye kahramanlarını uğurluyor! İlk tören Elazığ'da

Türkiye Bitlis şehitlerini uğurluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı tören Elazığ'da gerçekleşti. Memleketlerine gönderilmeden önce bir arada oldukları son tören olan veda töreninde 11 şehidimiz için sırasıyla saygı duruşu, özgeçmişlerin okunması ve Kur'an tilaveti ile dua okunması programı gerçekleşti. Şehitlerimizin her biri için cenaze ve defin işlemlerinin yapılacağı şehirlere havadan nakil işlemi başlatıldı

05.03.2021, 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021, 11:08