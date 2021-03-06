Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Son dakika... Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Koca, paylaşımında "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." dedi.
Bazı illerdeki artış endişe verici boyutlarda.
KARADENİZ'DE SADECE SIRALAMA DEĞİŞTİ
Güncel haritada, Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek oranların devam ettiği görülürken, en yüksek oranlı şehir ünvanı ise Ordu'dan Samsun'a geçti.
Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok korona vakası görülen iller oldu.
Büyükşehirlerde vaka sayıları artıyor
Bakan Koca'nın paylaştığı haritada büyük illerdeki vaka sayılarındaki artış göze çarpıyor...
İstanbul
20-26 Şubat
89,90
27 Şubat - 5 Mart
111,57
Ankara
20-26 Şubat
39,84
27 Şubat - 5 Mart
54,83
İzmir
20-26 Şubat
53,42
27 Şubat - 5 Mart
66,47
Bursa
20-26 Şubat
49,78
27 Şubat - 5 Mart
58,55
Adana
20-26 Şubat
41,22
27 Şubat - 5 Mart
53,22
Antalya
20-26 Şubat
78,11
27 Şubat - 5 Mart
82,05
Konya
20-26 Şubat
119,28
27 Şubat - 5 Mart
150,98
Vaka sayısı en yüksek iller (100 bin nüfusa göre)
Samsun: 348,36
Sinop: 314,15
Giresun: 282,14
Ordu: 280,27
Trabzon: 226,14Koronavirüs savaşçısı kadınların en büyük dileği "maskesiz hayat" Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı
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