Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Son dakika... Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Koca, paylaşımında "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." dedi.



Bazı illerdeki artış endişe verici boyutlarda.

KARADENİZ'DE SADECE SIRALAMA DEĞİŞTİ

Güncel haritada, Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek oranların devam ettiği görülürken, en yüksek oranlı şehir ünvanı ise Ordu'dan Samsun'a geçti.

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok korona vakası görülen iller oldu.

Büyükşehirlerde vaka sayıları artıyor

Bakan Koca'nın paylaştığı haritada büyük illerdeki vaka sayılarındaki artış göze çarpıyor...

İstanbul

20-26 Şubat

89,90

27 Şubat - 5 Mart

111,57

Ankara

20-26 Şubat

39,84

27 Şubat - 5 Mart

54,83

İzmir

20-26 Şubat

53,42

27 Şubat - 5 Mart

66,47

Bursa

20-26 Şubat

49,78

27 Şubat - 5 Mart

58,55

Adana

20-26 Şubat

41,22

27 Şubat - 5 Mart

53,22

Antalya

20-26 Şubat

78,11

27 Şubat - 5 Mart

82,05

Konya

20-26 Şubat

119,28

27 Şubat - 5 Mart

150,98

Vaka sayısı en yüksek iller (100 bin nüfusa göre)

Samsun: 348,36

Sinop: 314,15

Giresun: 282,14

Ordu: 280,27

Trabzon: 226,14

Koronavirüs savaşçısı kadınların en büyük dileği "maskesiz hayat"

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı