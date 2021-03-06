Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı kaldırıldı

Bölgeye gönderilen 2 vinçle helikoptere ait parçalar, TIR'ın kar nedeniyle enkaz bölgesine gidememesi nedeniyle titizlikle toplanıp, traktörlere yüklendi.

Daha sonra da bu parçalar traktörlerden alınarak, ikinci yükleme için Çekmece köyünde bekleyen TIR'a aktırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından da akşam saatlerinde TIR güvenlik önlemleri altında köyden ayrıldı.

Kaza kırım sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı helikopter enkazını taşıyan TIR'ın köyden çıkmasından sonra ise 2 gündür bölgede bulunan ve güvenlik önlemi alan askerler de bölgeden ayrıldı.