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Haberler Gündem Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı kaldırıldı

'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı kaldırıldı

’in ilçesi Çekmece köyü yakınlarına düşen ve dün akşam saatlerinde kaza kırım ekibinin yaptığı incelemelerin ardından sabah saatlerinde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, akşam saatlerinde tamamlandı. Helikoptere ait parçalar, Çekmece köyünde bekleyen TIR'a aktarıldı. Enkazı taşıyan TIR’ın köyden çıkmasından sonra ise 2 gündür bölgede bulunan ve güvenlik önlemi alan askerler de bölgeden ayrıldı.

Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı kaldırıldı
DHA

06.03.2021, 23:19 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021, 23:20

Bölgeye gönderilen 2 vinçle helikoptere ait parçalar, TIR'ın kar nedeniyle enkaz bölgesine gidememesi nedeniyle titizlikle toplanıp, traktörlere yüklendi.

Daha sonra da bu parçalar traktörlerden alınarak, ikinci yükleme için Çekmece köyünde bekleyen TIR'a aktırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından da akşam saatlerinde TIR güvenlik önlemleri altında köyden ayrıldı.

Kaza kırım sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı helikopter enkazını taşıyan TIR'ın köyden çıkmasından sonra ise 2 gündür bölgede bulunan ve güvenlik önlemi alan askerler de bölgeden ayrıldı.

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