“Türk askeri katil olamaz bu katiller asker olamaz!”

Erbaş, 2010'da 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaparken terör operasyonlarında İHA'ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı. 2012'de tümgeneralliğe terfi etti, 2012-2015'te Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, 2015-2016 yıllarında 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerinde bulundu.

KARŞI KOYMUŞTU

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olan Erbaş, kendisine bağlı birlik komutanlarına verdiği talimatlarla darbecilere karşı direnişin önemli isimlerinden oldu. Erbaş, darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör için Adana'da 19 Temmuz 2016'da düzenlenen törene katıldı, "Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker değil. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz, katil olamayız." sözleriyle şehit yakınlarını teselli etti. Korgeneralliğe terfi eden Erbaş, 4 Ağustos 2016'da Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini devralmıştı. Erbaş FETÖ davasındaki tanıklığında da, "Kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabancayla yollara düştük. Bu millet var oldukça, silahlı kuvvetler var olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.



KÖYLÜLER O ANLARI ANLATTI

FECI kazanın ardından bölgeye ilk ulaşan köylüler oldu. Kaza anında ilk önce büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen Köylülerden Sabri Demirönal, "Hemen olay yerine koştuk. Büyük bir ses gelmişti. Hemen sonrasında köye askerler geldi. İlk etapta 4 kişiyi getirdiler, diğerleri zaten şehit olmuştu. Hepimiz yardımcı olduk" dedi. Abdüssamet Bikeç ise, "Önce bozuk motor sesi geldi daha sonra da büyük bir ses geldi. Bizler önce ne olduğunu anlayamadık ardından helikopterin düştüğünü öğrendik. Köylülerle birlikte olay yerine doğru koşmaya başladık. Kaza yerine vardığımızda helikopteri parçalanmış şekilde gördük. Babam 2 yaralıyı helikopterden çıkardı. O sırada askerler de geldi ve yaralıları aldılar" diye konuştu.



MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

DÜZENLENEN törenin ardından Korgeneral Osman Erbaş, Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Salih Sarıoğulu'nun naaşları defnedilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği'ne, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun naaşı Kırıkkale'ye, Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Astsubay Üst Çavuş Nazmi Yılmaz'ın naaşları Kahramanmaraş'a, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşı Afyonkarahisar'a, Uzman Çavuş Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya ve Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşı Kayseri'ye uğurlandı.

Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'te düşen helikopterde şehit oldu