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Bakan Koca: Kılıçdaroğlu vatandaşın aşı programını riske atıyor

Bakan Koca: Kılıçdaroğlu vatandaşın aşı programını riske atıyor

7.3.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarikiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilere tepki gösterdi. Koca, "Türkiye'nin iki ordusu var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor. İkisi de siyasi çıkar amaçlı ithamlarla yıpratılmaya gelmez. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru göremeyiz" dedi. Yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?" sözleriyle tepki gösterdi.

"SORUMSUZ SÖZLER"
Bakan Koca, "İlişkilerin bozulması, tedarikin zorlaşması milletin aleyhine ama siyaseten kendi lehine mi olacak? Sayın muhalefet liderini, kendisi aşısını olduğu halde kendisinden sonra aşı olacak vatandaşlarımıza kullanılacak aşıların tedarikini umursamadan riske atmak yerine, bu konuda sorumlu davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Salgının yüküne polemiklerle yeni yükler eklenmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Koca,"Sorumsuz sözler halkımızı yormasın. Eğer eleştiriler olacaksa, sürece zindelik katsın. Türkiye salgınla mücadelesini bugüne 83 milyon birlikte getirdi. Arada bir firemiz varsa da yolumuza biz birlikte devam edeceğiz. Aşı için sıra bekleyen vatandaşlarımıza ve bütün milletimize saygılarımla" diye konuştu.

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