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Başkan Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'in ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü, taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi
DHA

07.03.2021, 13:27

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, İzmir Milletvekili Yıldırım, helikopter kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Başkan Erdoğan, şehidin eşi Fadime Gül'e başsağlığı dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz" dedi.

Şehidin annesi Gül de, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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