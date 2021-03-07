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FETÖ’nün gerçek yüzü ’lilere gösterildi

FETÖ’nün gerçek yüzü ABD’lilere gösterildi

7.3.2021

ABD'NİN New York kentindeki Times Meydanı, Penn Tren istasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi işlek alanlarında dolaşan kamyonetle FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi. Kentte 3 gün dolaşacağı öğrenilen kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı kült lideri Gülen Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun" ifadesi yer aldı. Kamyonetin Pensilvanya'daki FETÖ örgütü elebaşının yaşadığı çiftliğin bulunduğu yerleşkede de tur atacağı öğrenildi.

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