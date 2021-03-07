Gaziantep’te yakalananların 6’sı itirafçı olmak istedi

GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından farklı kişilerin üzerine alınan ancak FETÖ elemanları tarafından kullandığı belirlenen 102 GSM hattının kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan zanlılar, 6'sı "ev hapis" olmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.