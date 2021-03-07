Karaburun’da çaycıya 12 bin TL maaş!

Uzun yıllardır CHP yönetimindeki Karaburun Belediyesi'nde kadrolu 23 işçiyle yapılan toplu iş sözleşme görüşmeleri ilçede gündem oldu. CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kendisinden önce görev yapan CHP'li Ahmet Çakır döneminde bu kadrolu işçilere verilen sosyal hakları düşürmek için harekete geçerken, belediyede ortaya çıkan maaş tablosu da şok etkisi yarattı.

23 İŞÇİ DİKKAT ÇEKTİ

Buna göre belediyede bu 23 işçi arasında yer alan bir çaycının dahi yıl boyunca aldığı tüm ücretler 12'ye bölündüğünde aylık 10 bin 500-12 bin lira arasında ücret aldığı belirtildi. Belediyede çay hizmetlerini yapan bir çalışanın neredeyse ilçe kaymakamının aldığı kadar maaş alması şaşırttı.

İşçiler 40 yıllık sendikal mücadeleleri sonucu elde ettikleri hakların CHP'li Erdoğan tarafından ellerinden alınmak istendiğini ve ücretlerinde aylık 3 bin lira civarında düşüş olacağını söyledi. CHP'li Başkan Erdoğan ise, 23 işçiye toplam 155 personele ödenen ücretin yüzde 40'ını ödediklerini belirterek, "Sayıştay'dan bu konuda uyarı aldık ve bu nedenle işçilerin sosyal haklarını diğer işçiler veya 657'e tabi memurlarla aynı seviyeye çekmek istiyoruz. Bugün belediyedeki çaycım bile 10-12 bin lira arasında net ücret alıyor" dedi.

'40 YILLIK HAKLARIMIZ'

CHP'li belediyenin sendikası SODEMSEN ile işçilerin sendikası DİSK Genel İş arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri arabulucuya gittiği kaydedilirken, işçiler ve CHP'li Başkan Erdoğan, Yeni Asır'a konuştu. İsminin kullanılmasını istemeyen bir işçi, "40 yıllık mücadele ile elde ettiğimiz sendikal haklarımız var. Başkan kazanılmış haklarımızı elimizden almak istiyor. Normalde geçerli bir yevmiye vardır. Bu yevmiyenin üzerine bize sorumluluk zammı, kıdem zammı eklenir. Başkan bunu hiçbir şekilde vermeyeceğim diyor. Geçmişten beri kadrolu işçinin ücreti yüksektir. Bunlar uzun yıllar sendikal mücadele vererek kazanılmış haklardır" açıklamasını yaptı.

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"SAYIŞTAY'IN UYARISI DOĞRULTUSUNDA YAPTIK"

CHP'Lİ Başkan İlkay Girgin Erdoğan, tartışma yaratan düzenlemeyi Sayıştay'ın uyarısı doğrultusunda yaptıklarını ifade etti. Söz konusu 23 işçinin yükünün çok yüksek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Erdoğan, "Bazı sosyal ödemelerle ilgili bir düzenleme yapmak istedik. Bugün benim çaycım bile 10-12 bin lira maaş alıyor. Bu 23 işçinin yıl boyunca aldığı ücretlere göre aldıkları aylık ortalama maaş net ele geçen para olarak 10 bin 500- 12 bin lira arasında. Daha önceki dönemde yanlış yapılmış. Sayıştay da bize onu söyledi. Temel ücretin yanına başka şeyler eklemişler. Bu yasal değil. Bizim de yasal olmayan bir şey yapmamız mümkün değil. Normal yevmiye ücretlerine yüzde 10 zam yapmayı önerdik. Bu işçilere 'ya belediye memurlarının ya da diğer işçilerin aldığı sosyal hakları tercih edin' dedik. Tercihi onlara bıraktık. Hakem heyetinden çıkacak karara saygı duyarız" diye konuştu.

'EKMEĞİMİZDEN OLMA KAYGISI YAŞIYORUZ'

YAPILAN uygulamanın 23 işçinin eline geçen ücretlerin aylık 3 bin lira civarında azalması anlamına geldiğini belirten işçi, "Maaşlar 7-8 bin liralardan 5 bin liralara düşüyor. Ayrıca sendikal 30+30 günlük ikramiyeler var. Bunu sendikamıza bağlı tüm belediyeler veriyor. Başkan ise bunu şirket işçilerine verilen 16-18 gün ikramiyenin seviyesine düşürmek istiyor. Zaten bunu DİSK de kabul etmez. Başkan gerekirse bizleri işten çıkaracağını ima etti. İşyeri temsilcisine ise bunu açıkça söylemiş. Ekmeğimizden olma kaygısı taşıyoruz. Kimse maaşının düşmesini kabul etmez" dedi.

ERHAN GÜLENÇ