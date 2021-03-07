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’ndeki 7 sanığa hapis cezası

Kartal Köprüsü’ndeki 7 sanığa hapis cezası

7.3.2021

SİLAHLI terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminde Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin bozulduktan sonra yeniden görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Ahmet Ali Aktürk, Kadir Çopur, Mahmut Ertaş ve Yakup Harun Sarıkaya'yı "Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 3 kişinin de 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edilerek tahliyelerine karar verdi.
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