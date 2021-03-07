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Terör destekçisi dernekte 7 kişiye tutuklama kararı

MEBYA-DER'e düzenlenen 2 operasyonda terör örgütü ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Terör destekçisi dernekte 7 kişiye tutuklama kararı

7.3.2021

DİYARBAKIR'DA Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği'nin (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan ve aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da bulunduğu 10 kişinin işlemleri tamamlandı. Adliyedeki mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Zeki Dağ'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 18 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
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