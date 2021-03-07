DİYARBAKIR'DA Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği'nin (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan ve aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da bulunduğu 10 kişinin işlemleri tamamlandı. Adliyedeki mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Zeki Dağ'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 18 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
Terör destekçisi dernekte 7 kişiye tutuklama kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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