  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem AK Parti Kadın Kolları Başkanı değişiyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanı değişiyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanı değişiyor

8.3.2021

AK Parti 24 Mart'ta yapılacak olan 7. Büyük Olağan Kongre'ye hazır-lanırken, bugün yapıla-cak AK Parti Kadın Kol-ları Kongresi'nde önemli bir deği-şiklik yaşanacak. 6 yıldır Kadın Kolları Baş-kanlığı görevini yürüten AK Parti Ankara milletvekili Lüt-fiye Selva Çam'ın yerine AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Keşir getirilecek. Konuyla ilgi-li açıklama yapan Teşkilatlar-dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "6. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremiz-de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletve-kilimiz Ayşe Keşir aday ola-rak belirlenmiştir. Lütfiye Selva Çam'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür edi-yorum. Partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Parti Kadın Kolları Başkanı değişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.