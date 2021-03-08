AK Parti Kadın Kolları Başkanı değişiyor

AK Parti 24 Mart'ta yapılacak olan 7. Büyük Olağan Kongre'ye hazır-lanırken, bugün yapıla-cak AK Parti Kadın Kol-ları Kongresi'nde önemli bir deği-şiklik yaşanacak. 6 yıldır Kadın Kolları Baş-kanlığı görevini yürüten AK Parti Ankara milletvekili Lüt-fiye Selva Çam'ın yerine AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Keşir getirilecek. Konuyla ilgi-li açıklama yapan Teşkilatlar-dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "6. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremiz-de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletve-kilimiz Ayşe Keşir aday ola-rak belirlenmiştir. Lütfiye Selva Çam'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür edi-yorum. Partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.