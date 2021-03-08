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Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan, sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

08.03.2021, 11:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.

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