Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 62 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, 'Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum' ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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