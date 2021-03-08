Emine Erdoğan: Dünyada görülen 'Şiddet Salgını' ortadan kaldırmak için iş birliğimizi arttırmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen akşam yemeğinde sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlarla bir araya geldi. Emine Erdoğan, düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada milletin evinde sağlık çalışanını ve sosyal hizmet uzmanını ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Konuşmasına helikopter kazasında şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Emine Erdoğan, "Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi nice annenin, eşin ve evladın gönlü yaralı. O, öyle bir yara ki hiç iyileşmeyecek. Rabbim her birine sabırlar ihsan etsin. Terörle mücadele eden kahraman evlatlarımızı yetiştiren analar, başımızın tacıdır." ifadesini kullandı.

'O ANNELERİN ÇİLESİNİN EN KISA ZAMANDA BİTMESİNİ DİLİYORUM'

Konuşmasında, evlatlarını terörün kıskacından kurtaran Diyarbakır Annelerini de anan Emine Erdoğan, "Benim de ziyaret ettiğim o annelerin çilesinin en kısa zamanda bitmesini diliyorum." dedi.





'KADINLARA HAK ETTİĞİ DEĞERİN VERİLMESİ SADECE TEK BİR GÜNE İNDİRGENEMEZ'

Emine Erdoğan, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, şunları söyledi:

"8 Mart, bilhassa batılı ülkelerde, kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin, köşe taşlarından biridir. Ancak, kadınlara hak ettiği değerin verilmesi, sadece tek bir güne indirgenemez. Aksi halde, 8 Mart'ta yapılan tüm etkinlikler, söylenen güzel sözler, yarım ve eksik kalmaya mahkumdur. Nitekim, bu özel günün arifesinde, Samsun'da yaşanan şiddet hadisesi, hepimizde derin bir öfkeye sebep oldu. Faili nefretle kınıyorum. En ağır cezayı almasını, bütün kalbimle diliyorum."



'HER 3 KADINDAN BİRİ YAŞAMI BOYUNCA ŞİDDETİN BİR BOYUTUYLA TANIŞIYOR'

Dünyada her üç kadından birisinin, hayatının bir döneminde, şiddetin bir boyutuyla tanıştığını ifade eden Emine Erdoğan, "Bu istatistik, kalbimizin en büyük yorgunluğudur. İstisnasız, tüm dünyada görülen şiddet salgınını ortadan kaldırmak için, iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Şiddete karşı, tek yürek ve tek akıl olmadan bu işi çözemeyiz." ifadelerini kullandı.



'SALGINA MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 58'İ KADINLARDAN OLUŞUYOR'

Koronavirüs salgınının, bir senedir dünyayı kasıp kavurduğunu ifade eden Emine Erdoğan, geçen yıldan bugüne öngörülemeyen bir felaketin içinde olunduğunu aktardı. Emine Erdoğan, bu felaketin en büyük yükünü, sağlık çalışanları ve sosyal hizmet görevlilerinin taşıdığını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:



"Salgına maruz kalan sağlık çalışanlarının, yüzde 58'ini kadınlar oluşturuyor. Sizler, Kovid-19 salgınının ilk günlerinden bu yana her türlü riski göze alarak, geceyi gündüze katarak milletimize hizmet ettiniz. Sağlık hizmetleri yanında, VEFA gruplarından filyasyon ekiplerine kadar, mücadelenin tüm cephelerinde ön safta yer aldınız. Yaşlılarımıza, yetim ve öksüzlerimize sahip çıktınız. Türkiye'nin bir yıldır sürdürdüğü bu mücadelenin başarısında, sizlerin gayret ve emeğinin çok büyük payı bulunuyor. Evlerinize gidemeden, evlatlarınızı göremeden, hastanelerde sabahladınız. Sizler, 'insan insanın emanetidir' sözünün anlamını ispat ettiniz. Salgın nedeniyle toplumda oluşan karamsarlık, derin yalnızlık gibi ruh hallerinin şifacısı oldunuz. Korkuları teskin ettiniz. Bütün topluma kol kanat gerdiniz."



'HEPİNİZE MİNNETTARIZ'

Sosyal hizmetin, iş gücü olmaktan çıktığına, sevginin, merhametin ve şefkatin gücüne dönüştüğüne dikkat çeken Emine Erdoğan, "Yakanıza taktığınız kimlik kartları, insanlığı kurtarmak için verilen bu savaşın bayrağı oldu. Mesleğinize adanmışlığınız ve insana duyduğunuz sevgi, en kuvvetli cephanenizdi. Bu cephede yazılan kahramanlık hikayeleri, yarının nesillerine örnek olacak. Hepinize minnettarız, iyi ki varsınız." dedi.

Küresel mücadelede birçok sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini ifade eden Emine Erdoğan, yaşamını yitirenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı diledi.



Emine Erdoğan, tarihte yaşanan her salgının insanlığa yeni tecrübeler öğrettiğini belirterek, sağlık çalışanları ve sosyal hizmet görevlilerinden bu tecrübeleri kayda geçirmelerini istedi. "Böylece yeni sosyal, ekonomik ve psikolojik şartlara, sizlerin şahitlikleri üzerinden, yeni reçeteler oluşturulabilir." diyen Emine Erdoğan, tarihi, kadınların ve erkeklerin ortak tecrübeleri üzerinden okumanın, kadınların da tarih yazımına etkin katılımı ile mümkün olacağını belirtti.



Kadın varlığını dar kalıplara sıkıştıran tüm klişelerin bir tarafa bırakılıp, kadının hayatın her katmanında var olduğu medeniyet mirasına bakılması gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bugün kadın emeği, yalnızca plazalardaki unvanlarla ya da iş gücüne katılım oranlarıyla ölçülebiliyor olabilir. Oysa kültürümüzde kadın, tarlayı sürerken de çocuğu yetiştirirken de aileyi idame ettirirken de üretendir. Önümüze gelen bir tas çorba, yemenideki oya, kilimdeki desen ve arkamızdan okunan her bir duada kadın emeği vardır. Bu tarihsel arka plandan hareketle, kadının bu topraklardaki gücünü yeniden hatırlamalıyız ve buradan aldığımız güçle geleceğe bakmalıyız. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' prensibini rehber edinerek, geleceğin inşasına hep birlikte omuz vereceğiz. Akademide, siyasette, kamu ve özel sektörde kadınlarımızın gücünü inşallah artırmaya çalışacağız."





Emine Erdoğan, dünyanın geçirdiği dijital dönüşümde, kadının etkin biçimde yer almasını çok önemsediğini dile getirerek, kız çocuklarının, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda eğitim görmesini her daim teşvik ettiklerini belirtti.

Her şeyin hızla değiştiğine, salgın şartlarıyla daha da hızlandığı bir dönemde olunduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Yeni dünyanın herkesi kuşatması ve kimsenin geride kalmaması için, bilhassa kadınlara ihtiyacımız çok. Kullandığımız aletlerden, teknolojiye kadar hayatımıza giren her şey, bir tasarım ürünü. Ne zaman kadınlar da bu tasarımın parçası olurlar, o zaman adil bir dünyadan bahsedebiliriz." diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ, KADINLARIN GÜCÜDÜR'

Günlük yaşamın ve ihtiyaçların, mutlaka farklı açılardan yorumlanması ve bu yorumun ürüne dönüşmesi gerektiğini dile getiren Emine Erdoğan, "İşte bu sebeplerle, kadınların sadece çalışan değil, tasarlayan ve karar veren mekanizmalarda etkin yer almasını istiyoruz. Türkiye'nin gücü, kadınların gücüdür. Küresel sorunların çözümünde de aktif olabilecek bir potansiyele sahibiz. İklim krizinden sosyal meselelere kadar dünya her alanda kadın zekasına, sezgisine muhtaçtır." dedi.