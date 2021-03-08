Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs rehberine 'Mutasyon ayarı'

Sağlık Bakanlığı temaslı takibi, salgın yönetimi ve filyasyon rehberini güncelledi. Yeni düzenlemeye göre İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin karantinası, izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan sonlandırılacak.

08.03.2021, 14:44 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021, 14:45