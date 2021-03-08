Son dakika haberleri...Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi. Artık İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs tespit edilenlerin 10 günün ardından semptom göstermiyorsa test yapılmadan karantina süreci bitirilecek. Test zorunluluğu Güney Afrika ve Brezilya varyantında geçerli olacak.
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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs rehberine 'Mutasyon ayarı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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