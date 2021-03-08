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Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs rehberine 'Mutasyon ayarı'

'ndan rehberine ' ayarı'

temaslı takibi, salgın yönetimi ve filyasyon rehberini güncelledi. Yeni düzenlemeye göre varyantı tespit edilen kişilerin karantinası, izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan sonlandırılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs rehberine 'Mutasyon ayarı'

08.03.2021, 14:44 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021, 14:45

Son dakika haberleri...Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi. Artık İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs tespit edilenlerin 10 günün ardından semptom göstermiyorsa test yapılmadan karantina süreci bitirilecek. Test zorunluluğu Güney Afrika ve Brezilya varyantında geçerli olacak.

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