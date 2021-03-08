Son dakika: Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta da Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Erdoğan Johnson ile görüşmesinin detaylarının Telegram hesabından paylaştı;

"Sevgili kardeşim,

Bugün Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda 🇹🇷🇬🇧 ilişkilerini geliştirecek adımları ve bölgesel konuları ele aldık.



Sayın Johnson'a, salgın şartlarının da elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu belirterek, Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığımı ifade ettim.



29 Aralık 2020'de Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil etttiğini vurguladığımız görüşmede, bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağının altını çizdik.



Kıbrıs meselesinde de Birleşik Krallık'ın son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığımızı belirtirken, iki devletli çözümle yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için kazan-kazan durumunun meydana geleceğini kaydettim.



Türkiye'nin Kıbrıs'ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege'de de yapıcı tutumuna devam ettiğini vurgulayarak, Yunanistan'ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istişari görüşmelere devam etme kararlılığını koruduğumuzu Sayın Johnson'a ilettim."