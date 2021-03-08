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Haberler Gündem Son dakika: Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandı!

Son dakika: tamamlandı!

Son dakika haberi...MSB tarafından yapılan açıklamada ', Ege ve ’de eş zamanlı olarak icra edilen dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandı!

08.03.2021, 18:45 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021, 18:45

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu.

82 GEMİ, 20 HELİKOPTER,27 UÇAK, 5437 PERSONEL...
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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