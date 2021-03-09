Bahçeli üç hilal dövmesinin araştırılmasını istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet olaylarına değindi. Samsun'da küçük kızının gözü önünde eski eşi tarafından alçakça dövülen kadının kendilerini derinden yaraladığını aktaran Bahçeli, "Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın'da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur" açıklamasını yaptı. Olayın ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİĞER