  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bahçeli üç hilal dövmesinin araştırılmasını istedi

Bahçeli üç hilal dövmesinin araştırılmasını istedi

Bahçeli üç hilal dövmesinin araştırılmasını istedi

9.3.2021

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet olaylarına değindi. Samsun'da küçük kızının gözü önünde eski eşi tarafından alçakça dövülen kadının kendilerini derinden yaraladığını aktaran Bahçeli, "Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın'da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur" açıklamasını yaptı. Olayın ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bahçeli üç hilal dövmesinin araştırılmasını istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.