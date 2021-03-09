Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kadına şiddete müsaade edemeyiz

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. Kongreye Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakan Binali Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, milletvekilleri, il başkanları, delegeler ve vatandaşlar katıldı.

'HASTALIKLI ZİHNİYET'

Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Erdoğan, konuşmasında kadınların ve ailenin önemine değindi. "Adına aile dediğimiz mukaddes ocak, nesli muhafaza eden vasıflarıyla ortak geleceğimizin teminatıdır" diyen Erdoğan, "Ailenin çözüldüğü yerde toplumu ayakta tutmak da mümkün olmaz. Her zaman yanınızda olduğunu bildiğiniz aile varsa hayata daha güvenli bakabilirsiniz. Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir. Türkiye, kadına şiddet sorununu öyle ya da böyle çözer, asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salmasıdır, karşılık bulmasıdır. Eğitim sistemimizin aile ile sıkı işbirliği içinde yeniden ele almamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

YENİ BİR KOMİSYON

Kadına şiddetin önlenmesi konusunda Meclis'te yeni bir komisyon oluşturduklarını açıklayan Erdoğan, "Grup Başkanımızla da konuştum ve süratle tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Niye? Çünkü biz bunları ne ana muhalefete ne de diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" açıklamasını yaptı.





'NİYE GİDİP ASI YAPTIRDIN O ZAMAN?'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında CHP'nin ortaya attığı Türkiye'nin korona virüs aşılarını parayla aldığı iddialarına da cevap verdi. "Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız sen ne zamandan beri devletin aşıları para ile sattığını söylüyorsun?" diye soran Erdoğan, "Bu ne utanmazlıktır ya. Dünya aşı arıyor, bulamıyor. Biz aldığımız aşıları süratle belli kategorilerde vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Önce 'sıram ne zaman gelirse aşımı yaptıracağım' dedi. Niye gittin yaptırdın o zaman?" ifadelerini kullandı.