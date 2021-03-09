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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

'dan 'in kızı 'e taziye telefonu

, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 'in vefatı nedeniyle kızı 'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

09.03.2021, 16:37 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021, 16:39

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i aradı. Erdoğan, Pelin Öztekin'e taziye dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, Pazar günü öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öztekin, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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